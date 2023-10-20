Яндекс запустил подборки рекомендаций по интересам в формате Pinterest

Поиск Яндекса научился делать подборки по интересам в формате ленты Pinterest. Лента рекомендаций появляется по запросу "Чем заняться" и пока доступна в поиске Яндекса на мобильных и в приложении Яндекс с Алисой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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