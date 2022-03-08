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Акцию «8 Марта – в каждый дом» поддержали юные жители Владимирской области

Во Владимирской области сотрудники МО МВД России «Ковровский» и ОМВД России по Собинскому району в рамках акции «8 Марта – в каждый дом» вместе с воспитанниками детских садов поздравили с Международным женским днём участниц дорожного движения.

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