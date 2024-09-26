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Дубинский: Поездка Зеленского в США обернулась фиаско

Дубинский: Поездка Зеленского в США обернулась фиаско

Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что в текущий момент рабочая поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки близка к полному краху из-за того, что он не прекращает направлять Западу неадекватные просьбы.

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