Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что в текущий момент рабочая поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки близка к полному краху из-за того, что он не прекращает направлять Западу неадекватные просьбы.
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