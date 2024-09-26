Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что в текущий момент рабочая поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки близка к полному краху из-за того, что он не прекращает направлять Западу неадекватные просьбы.