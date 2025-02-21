"Чек Индекс": мужчины на 23 февраля покупают себе велосипеды и компьютерные игры

Мужчины начали покупать себе подарки ко Дню защитника Отечества. С 1 по 18 февраля 2025 года число покупок россиянами велосипедов выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказали "Газете.
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