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Объем рублевых депозитов в банках Грузии вырос на треть за месяц

Объем рублевых депозитов в банках Грузии в июле увеличился на 32,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 98,605 млн лари, или около 3,1 млрд рублей, пишет грузинское издание BPN со ссылкой на данные Национального банка страны.

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