В Майкопе проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата продолжают проводить проверки в отношении бывших мигрантов, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований законодательства по воинскому учету.