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Новости южных регионов

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В Майкопе проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

В Майкопе проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата продолжают проводить проверки в отношении бывших мигрантов, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований законодательства по воинскому учету.

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