В Майкопе проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата продолжают проводить проверки в отношении бывших мигрантов, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований законодательства по воинскому учету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии