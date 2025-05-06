Слух: сценарист “28 дней спустя” собирается взяться за экранизацию Elden Ring для студии A24Студия A24 и Алекс Гарленд, автор сценария к “28 дней спустя” и режиссёр “Из машины”, возможно, объединят усилия для создания киноадаптации Elden Ring – одной из самых титулованных игр последних нескольких лет.