Слух: сценарист “28 дней спустя” собирается взяться за экранизацию Elden Ring для студии A24Студия A24 и Алекс Гарленд, автор сценария к “28 дней спустя” и режиссёр “Из машины”, возможно, объединят усилия для создания киноадаптации Elden Ring – одной из самых титулованных игр последних нескольких лет.
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