В Сеуле утверждают, что Пхеньян может направить военных на Украину

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Южной Кореи считает высокой возможность отправки КНДР своих военнослужащих в зону проведения специальной военной операции на Украине для оказания помощи России.
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