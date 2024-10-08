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В Сеуле утверждают, что Пхеньян может направить военных на Украину

В Сеуле утверждают, что Пхеньян может направить военных на Украину

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Южной Кореи считает высокой возможность отправки КНДР своих военнослужащих в зону проведения специальной военной операции на Украине для оказания помощи России.

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