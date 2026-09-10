Трифону Бебутову вручили награду за формирование повестки качественной журналистики

Редакционному директору «Афиши Daily» Трифону Бебутову вручили награду за стратегическое влияние на развитие медиаиндустрии и формирование повестки качественной журналистики в рамках съезда общественных и политических лидеров «Голос медиа», сообщает пресс-служба компании «Афиша Daily».
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