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Газета.ру

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Трифону Бебутову вручили награду за формирование повестки качественной журналистики

Трифону Бебутову вручили награду за формирование повестки качественной журналистики

Редакционному директору «Афиши Daily» Трифону Бебутову вручили награду за стратегическое влияние на развитие медиаиндустрии и формирование повестки качественной журналистики в рамках съезда общественных и политических лидеров «Голос медиа», сообщает пресс-служба компании «Афиша Daily».

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