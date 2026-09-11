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Нижегородская правда

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Нижегородские гонщики заняли призовые места на V этапе чемпионата Supermoto

Нижегородские гонщики заняли призовые места на V этапе чемпионата Supermoto

6 сентября в Подольске прошел V этап Чемпионата России Supermoto и Минимотард-2026. О победах нижегородских гонщиков рассказали в центре Автомотоспорта «Академия».

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