Кинорежиссёр Владимир Бортко: «Сталин, пожалуй, самая оболганная личность во всём ХХ веке»

Леонтий Букштейн

К своему удивлению и стыду, на днях узнал личный мотив у Хрущева ненавидеть Сталина, которому он истово служил всю свою бестолковую жизнь: Сталин не отменил свой приказ расстрелять схваченного сына от первого брака Хрущева. Тот был летчиком, сбит, служил фашистом, был выкраден партизанами и доставлен в Москву. Хрущев ползал перед Сталиным на коленях и умолял пощадить сына. Сталин отказал. Кстати, и своего сына, оказавшегося в плену, тоже отказался обменять на пленного германского генерали. И вот Хрущев (кстати, уроженец Украины), спустя десять лет после смерти Сталина решился полить его густой грязью. А наши родители, прошедшие войну, повелись на эти "разоблачения". А уж западный мир стал взахлёб поддерживать гнилую идею, что гигантской страной тридцать лет мог править некто, заслуживший забвения у потомков. Чудна наша история.