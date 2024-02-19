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Кинорежиссёр Владимир Бортко: «Сталин, пожалуй, самая оболганная личность во всём ХХ веке»

Кинорежиссёр Владимир Бортко: «Сталин, пожалуй, самая оболганная личность во всём ХХ веке»

Известный советский и российский кинорежиссёр и сценарист Владимир Владимирович Бортко высказал своё принципиальное мнение о Сталине, как государственном деятеле и его заслугах.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
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10 час.
лл
лина любимцева
Полностью согласна с Владимиром БОРТКО!!
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10 час.
Леонтий Букштейн
К своему удивлению и стыду, на днях узнал личный мотив у Хрущева ненавидеть Сталина, которому он истово служил всю свою бестолковую жизнь: Сталин не отменил свой приказ расстрелять схваченного сына от первого брака Хрущева. Тот был летчиком, сбит, служил фашистом, был выкраден партизанами и доставлен в Москву. Хрущев ползал перед Сталиным на коленях и умолял пощадить сына. Сталин отказал. Кстати, и своего сына, оказавшегося в плену, тоже отказался обменять на пленного  германского генерали. И вот Хрущев (кстати, уроженец Украины), спустя десять лет после смерти Сталина решился полить его густой грязью. А наши родители, прошедшие войну, повелись на эти &quot;разоблачения&quot;. А уж западный мир стал взахлёб поддерживать гнилую идею, что гигантской страной тридцать лет мог править некто, заслуживший забвения у потомков. Чудна наша история.
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10 час.

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