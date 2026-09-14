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Ральф Шумахер: Пиастри в том же положении, что и Рассел в Mercedes

McLaren Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что Оскар Пиастри в 2026 году оказался в положении, схожем с тем, в котором сейчас находится Джордж Рассел.

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