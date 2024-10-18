В ГД предложили суду определять порядок общения детей с родителями при разводе

Депутат Госдумы от фрации «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил правительству изучить законопроект, согласно которому суд должен будет определять порядок общения детей с родителями при их разводе, сообщило 18 октября агентство «РИА Новости».