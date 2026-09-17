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Вечерний Новосибирск

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Бабье лето 2.0 объявили синоптики в Новосибирске после похолодания 18 сентября

Бабье лето 2.0 объявили синоптики в Новосибирске после похолодания 18 сентября

Два циклона, один следом за другим пройдут через территорию юга Западной Сибири в эти дни. Предстоящей ночью нас ждет кратковременное прекращение осадков, сообщили VN.

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