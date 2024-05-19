Какой тревожный чемоданчик обязан был иметь каждый советский офицер

Тревожный чемоданчик – это обобщенное название базового набора вещей советского офицера, которые могли понадобиться ему в экстренной ситуации при выполнении служебных задач, внезапной передислокации и помочь обеспечить временную автономность.
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