В подмосковном Жуковском полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Жуковский при поддержке Росгвардии в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили два общежития, а также складской комплекс, расположенные на территории округа.
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