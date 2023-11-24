Суд отменил смену названий улиц в Одесской области в честь Бандеры

Одесский окружной административный суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь украинского националиста Степана Бандеры и в честь боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА)*.
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