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Суд отменил смену названий улиц в Одесской области в честь Бандеры

Одесский окружной административный суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь украинского националиста Степана Бандеры и в честь боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА)*.

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