Губернатор Воробьев: БПЛА вызвал пожар в 21-этажном доме Подмосковья

В Раменском округе Московской области БПЛА упал на крышу 21-этажного дома, вызвав пожар. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об эвакуации 400 человек, включая 70 детей, а также повреждении 20 автомобилей.
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