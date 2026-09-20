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Царьград

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Губернатор Воробьев: БПЛА вызвал пожар в 21-этажном доме Подмосковья

Губернатор Воробьев: БПЛА вызвал пожар в 21-этажном доме Подмосковья

В Раменском округе Московской области БПЛА упал на крышу 21-этажного дома, вызвав пожар. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об эвакуации 400 человек, включая 70 детей, а также повреждении 20 автомобилей.

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