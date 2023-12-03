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Закон и Порядок

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План либералов раскрыт. Мэрами городов России станут мигранты?

План либералов раскрыт. Мэрами городов России станут мигранты?

Вам никогда не приходило в голову, что сознательный завоз в нашу страну мигрантов имеет не только экономическое обоснование со стороны лоббистов, которым приток неквалифицированной рабочей силы банально выгоден, но и политическое? Что проект переселения всего Таджикистана в пределы Москвы и Подмосковья, успешно реализуемый все последние годы системных либералов, нацелен на ослабление суверенитета нашей страны я и ломку российской государственности? "Теория заговора", – скажут скептики.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
А чЁ спрятался за смешным ником? А ты лучше выйди не улицу и  встань перед толпой гопников и начни их крошить...Сколько минут ты, идиот, проживешь. Серьезные дела и чистки делаются в тиши и без тупых размахиваний шашкой наголо. Скажи спасибо Путину и его единомышленникам, что из проклятых 90-х с голодухой и прочими &quot;прелестями&quot; той жизни , мы сейчас живем достаточно сладко. А почему? Потому, что в отличии от таких рьяных идиотов, Путин - стратег и тактик и смог и себя сохранить на благо России и Россию и сохранить и поставить с колен на ноги.
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7 час.
Людмила Лиханова
Наконец-то толковый коммент. А то понабежали идиоты , либерастня и провокаторы ципсошники. Эти идиоты так и не поняли, что вывести народ на улицы им НЕ удастся. А почему? Потому, что перед глазами ну очень плохие примеры. А от добра - добра не ищут...умные коих в России намного больше чем идиотов и прочей мрази либерастической.
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Алекс Архипов
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