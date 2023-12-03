План либералов раскрыт. Мэрами городов России станут мигранты?

Людмила Лиханова

А чЁ спрятался за смешным ником? А ты лучше выйди не улицу и встань перед толпой гопников и начни их крошить...Сколько минут ты, идиот, проживешь. Серьезные дела и чистки делаются в тиши и без тупых размахиваний шашкой наголо. Скажи спасибо Путину и его единомышленникам, что из проклятых 90-х с голодухой и прочими "прелестями" той жизни , мы сейчас живем достаточно сладко. А почему? Потому, что в отличии от таких рьяных идиотов, Путин - стратег и тактик и смог и себя сохранить на благо России и Россию и сохранить и поставить с колен на ноги.