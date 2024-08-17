ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    А где заряжать в поле?Кадыров протестир...
  • Николай Николаев
    В условиях военного времени и считать это провокацией, за что давать срок!В Москве задержал...
  • Старый
    Если он выпил это количество за один раз, я бы его простилВ Костроме продав...

Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили командно-наблюдательные пункты (КНП) на правом берегу Днепра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх