Ноябряне попросили городские власти провести расследование из-за свалки в лесу

Житель Ноябрьска нашел в лесу за спортшколой «Авангард» несколько «полянок» с мусором. Горожанин попросил власти вычислить тех, кто везет ненужные вещи в лес вместо того, чтобы выбросить их в мусорный бак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии