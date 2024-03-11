Карельские школьники смогут узнать о кибербезопасности на онлайн-уроке

Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отраслиФото: скрин с урока Цифровая экосистема МТС совместно с благотворительным фондом «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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