Это Xcite X-Cross 7 (Chery Tiggo 7 Pro российской сборки). Новинку показали на живых фото

Первые фотографии кроссоверов XCITE X-Cross 7 опубликовал инсайдерский телеграм-канал «Автопоток». Напомним, ранее сообщалось, что официальная премьера первого кроссовера российского бренда Xcite — Xcite X-Cross 7 — состоится 13 марта, то есть уже сегодня.
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