В России могут исчезнуть монеты, и дело не в девальвации. Депутат - о предпосылках отказа от мелочи

В России вскоре могут полностью вывести из оборота и перестать чеканить металлические монеты. Депутат Аксаков раскрыл возможныеГлава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА Новости не исключил, что в России полностью окажутся от производства и использования мелких монет.