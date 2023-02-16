Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Гиренко: Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков»

Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Вашингтоне Игорь Гиренко прокомментировал высказывания официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о взрывах на "Северных потоках".
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