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Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Гиренко: Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков»

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Гиренко: Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «Северных потоков»

Пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Вашингтоне Игорь Гиренко прокомментировал высказывания официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о взрывах на "Северных потоках".

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