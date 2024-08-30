Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Опрос показал процент доверяющих Путину россиян

Опрос показал процент доверяющих Путину россиян

Работу президента России Владимира Путина одобряют 72,4% граждан страны, а доверие к нему испытывают 75,7%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Президенту сложно быть со всеми хорошим. Это и олигархи и Госбанк , которому разрешили поднять ставку до 20% и бизнес потихоньку двинулся в Китай. И то что позволили бомбить уже российские города и убивать уже и мирных жителей. А мы бомбим инфраструктуру , которая так же негативно сказывается на мирных жителей Украины . А англосаксы и европейцы как в ничем не бывало живут припеваючи, чувствуя свою безнаказанность. Вот народ недоумевает, когда будет им ответ?
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх