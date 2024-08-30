Опрос показал процент доверяющих Путину россиян

Стефания Новак

Президенту сложно быть со всеми хорошим. Это и олигархи и Госбанк , которому разрешили поднять ставку до 20% и бизнес потихоньку двинулся в Китай. И то что позволили бомбить уже российские города и убивать уже и мирных жителей. А мы бомбим инфраструктуру , которая так же негативно сказывается на мирных жителей Украины . А англосаксы и европейцы как в ничем не бывало живут припеваючи, чувствуя свою безнаказанность. Вот народ недоумевает, когда будет им ответ?