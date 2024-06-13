Назван простой способ охладить помещение в жару без кондиционера

Летом остро встает вопрос жары в квартирах, но не везде есть кондиционеры. Создать комфортную температуру дома можно и без кондиционеров и вентиляторов, понадобится лишь одна простая вещь, которая есть в каждом доме.
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