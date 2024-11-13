Дочь народной артистки РФ Валерии показала фигуру в бикини после похудения на семь килограммов. Певица Шена позировала в бассейне и поделилась кадрами в личном блоге.
Дочь певицы Валерии снялась в бикини
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Ну, что за новости!
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21 час.
ВР
Вера Роднова
И что? Очередная шушера снялась в купальнике? Сколько можно херней заниматься? У нас война вообще то. Идиот пишущий.
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19 час.
валентина бобкова
господи,начинают раскачивать,певица,дочь,да плевать нам на эту голышку,не мытьем так катаньем лишь бы попасть на страничку,а автору должно быть стыдно!
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16 час.
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