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Светлая память Леониду Ильичу Брежневу

Светлая память Леониду Ильичу Брежневу

Тихо, незаметно и практически при молчаливых СМИ прошел день памяти Леонида Ильича Брежнева (19.12.1906 – 10.

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Комментарии
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Юрий Паршаков
Лет бы на 10 раньше помер было бы нормально.
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2
14 час.
Андрей Тихонов
золотые времена, пожил бы ещё лет 5 и не было б этого  урода меченного.
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1
13 час.
Nikolia Vovchenko
Константин Забудаев
Даа... Золотое было время. Было такое понятие "светлое будущее", а теперь возникает понятие " Светлое прошлое". Какую страну..
Вот и постарался он,чтобы не наступило"светлое будущее". Продал Советский Союз ради "единственной"мировой валюты и предал всех,кто старался приблизиться и присоединиться к СССР.Автор видимо забыл,что есть такая пословица"О мёртвых либо хорошо,либо ничего кроме правды"
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12 час.

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