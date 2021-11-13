Светлая память Леониду Ильичу Брежневу

Лет бы на 10 раньше помер было бы нормально.

золотые времена, пожил бы ещё лет 5 и не было б этого урода меченного.

Nikolia Vovchenko

Константин Забудаев Даа... Золотое было время. Было такое понятие "светлое будущее", а теперь возникает понятие " Светлое прошлое". Какую страну..

Вот и постарался он,чтобы не наступило"светлое будущее". Продал Советский Союз ради "единственной"мировой валюты и предал всех,кто старался приблизиться и присоединиться к СССР.Автор видимо забыл,что есть такая пословица"О мёртвых либо хорошо,либо ничего кроме правды"