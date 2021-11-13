Тихо, незаметно и практически при молчаливых СМИ прошел день памяти Леонида Ильича Брежнева (19.12.1906 – 10.
Светлая память Леониду Ильичу Брежневу
Комментарии
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Андрей Тихонов
золотые времена, пожил бы ещё лет 5 и не было б этого урода меченного.
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13 час.
1
Nikolia Vovchenko
Константин Забудаев
Даа... Золотое было время. Было такое понятие "светлое будущее", а теперь возникает понятие " Светлое прошлое". Какую страну..
Вот и постарался он,чтобы не наступило"светлое будущее". Продал Советский Союз ради "единственной"мировой валюты и предал всех,кто старался приблизиться и присоединиться к СССР.Автор видимо забыл,что есть такая пословица"О мёртвых либо хорошо,либо ничего кроме правды"
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12 час.
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