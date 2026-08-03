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В выходные в Москву придёт похолодание с ливнями

В выходные в Москву придёт похолодание с ливнями

Жара в Москве останется ненадолго — она сменится заметным похолоданием уже в ближайшие выходные. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в субботу в столичный регион придёт холодный атмосферный фронт, который принесёт сильные дожди и понижение температуры.

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