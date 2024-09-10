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Харрис и Трамп готовятся к первым и, возможно, последним дебатам

Харрис и Трамп готовятся к первым и, возможно, последним дебатам

Мероприятие, которое может определить ход предвыборной гонки, пройдет в ночь на среду, 11 сентября, по московскому времениЭкс-президент США Дональд Трамп и действующая вице-президент США Камала Харрис похожи друг на друга ровно так же, как и их стратегии подготовки к важнейшим предвыборным дебатам.

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