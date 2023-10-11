Армия Израиля нанесла артиллерийские удары по Сирии в ответ на ракетный обстрел

Палестино-израильский военный конфликт все более рискует перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, в которую могут быть вовлечены не только отдельные военизированные исламские формирования, но и некоторые государства арабского мира.
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