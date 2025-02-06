Новое оборудование и строительство детской больницы: Бадра Гунба договорился о поддержке здравоохранения Абхазии

Новое оборудование и строительство детской больницы: Бадра Гунба договорился о поддержке здравоохранения АбхазииВ ходе рабочей встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба договорился о сотрудничестве по ряду ключевых направлений, в том числе масштабной поддержке здравоохранения Абхазии со стороны Москвы.