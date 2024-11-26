Наши победили: хоккеисты челябинского "Трактора" устроили массовую драку

Инцидент случился на матче с участием игроков 2014 года рождения в Екатеринбурге.На юношеском турнире в Екатеринбурге, где состязались хоккеисты 2014 года рождения, произошла массовая драка между командами челябинского "Трактора" и "D13-Юность".
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