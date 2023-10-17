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Молодой человек подменил полмиллиона рублей своей бабушки на фальшивки

Молодой человек подменил полмиллиона рублей своей бабушки на фальшивки

Правоохранители задержали 17-летнего подростка, который украл у бабушки полмиллиона рублей и подменил их на «билеты банка приколов» 70-летняя жительница города Черкесска обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее сейфа украли сбережения на сумму 500 тысяч рублей.

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