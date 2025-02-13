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Лэрри Нэнс выбыл из состава «Хоукс» из-за травмы на 6 недель, Вит Крейчи – на 3-4 недели

Форвард Лэрри Нэнс получил перелом бедренной кости и будет повторно обследован через 6 недель. Нэнс набирал 8,5 очка и 4,3 подбора в 24 матчах этого сезона в среднем.

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