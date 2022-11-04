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Telegraph: постановка «Ромео и Джульетты» с небинарными персонажами разгневала британцев

Telegraph: постановка «Ромео и Джульетты» с небинарными персонажами разгневала британцев

Новая постановка лондонского театра «Икар» наделала много шума. Театралы решили переделать бессмертное произведение Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» под современную повестку, что, однако, было воспринято публикой в штыки, пишет Telegraph.

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