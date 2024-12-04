Сирийские военные опровергли сообщения о вторжении боевиков в город Хама

Информация о проникновении террористических групп в кварталы сирийского города Хамы является ложной, армия Сирийской Арабской Республики находится в полной боеготовности, 4 декабря сообщает пресс-служба Минобороны Сирии.
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