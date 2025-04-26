Возвращение памяти. В тихом районе Москвы

Агентство Reuters опубликовало полный текст мирного плана Трампа, два пункта которого ранее не озвучивались Предложения американского президента относительно урегулирования российско-украинского конфликта сообщались общественности и раньше. Но теперь агентство Reuters впервые опубликовало полный текст мирного плана Трампа, два пункта которого ранее не озвучивались. Речь идет о возврате Украине контроля над дамбой Каховской ГЭС на Херсонщине, а также о передаче Киеву контроля над Кинбурнской косой в устье Днепра. Хотя она и относится к Николаевской области, но расположена ближе к Херсонской. Остальные положения плана публиковались и раньше, поэтому давно известны. В частности, в них говорится о введении режима прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения, о юридическом признании Соединенными Штатами Крымского полуострова российским регионом и о констатации фактической принадлежности РФ находящихся под ее контролем территорий Донбасса и Новороссии. Также в документе содержится запрет Украине на вступление в НАТО, передача ей районов Харьковской области, контролируемых на данный момент российскими войсками, а также возможность для ее судов проходить через устье Днепра. Кроме того, согласно плану, США снимают санкции с России и получают в свое управление Запорожскую атомную станцию. С этими и остальными положениями представители стран Европы могли ознакомиться 17 апреля в Париже. План был представлен им спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом.

Юрий Ильинов

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе - грустная дата с привкусом свинца 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофе, произошедшей в 20 веке. 39 лет назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной станции произошла авария, о которой говорят до сих пор. Согласно документации, авария произошла на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в субботу, в 01:23 26 апреля, в ходе испытаний турбогенератора при отключении системы аварийного охлаждения. Взрыв полностью разрушил активную зону и всю верхнюю часть реактора. Также были повреждены машинный зал и деаэраторная этажерка. В воздух были выброшены радиоактивные вещества, в том числе изотопы урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. Уровень радиации в районе аварии был смертельный, максимальные выбросы радиации продолжались до 6 мая, после чего их уровень начал снижаться. В момент аварии погибли два человека, около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года. Первые сообщения об аварии на Чернобыльской АЭС появились в советской прессе 27 апреля, через 36 часов после взрыва реактора. Тогда же началась эвакуация жителей города Припять, расположенного рядом с атомной станцией. Изначально зона эвакуации ограничивалась 10 километрами от ЧАЭС, но впоследствии ее расширили до 30 км. Население вывозили автобусами, с собой разрешалось брать только документы и самое ценное. Поэтому город был оставлен со всеми вещами и домашними животными. К ликвидации катастрофы были привлечены военные, в период с 27 апреля по 6 мая вертолётчики совершили 1927 вылетов к взорвавшемуся реактору, сбрасывая на него мешки с песком, глиной, доломитовой крошкой, карбидом бора и свинца. Пожар в реакторе удалось затушить только 1 мая. Как вспоминают сами участники ликвидации катастрофы, больше всего им запомнился привкус свинца во рту, он сопровождал их повсюду. В довольно короткое время вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг», так называемый объект «Укрытие». Позднее, уже после развала Советского Союза, Украина при содействии западных стран возвела еще один, уже металлический «саркофаг» над реактором, работы были закончены в 2019 году. На сегодняшний день Чернобыльская атомная станция выведена из эксплуатации, все энергоблоки заглушены. На станции имеется персонал, отслеживающий состояние взорвавшегося реактора. Демонтаж остальных реакторов запланирован на период до 2065 года. 26 апреля мы с вами вспомним тех, кто ценой своей жизни и здоровья ликвидировал аварию на ЧАЭС. «Военное обозрение» выражает глубокую благодарность тем, кто не допустил трагедии. Спасибо Вам и низкий поклон! Кстати, вся военная техника, участвовавшая в ликвидации аварии на ЧАЭС, была оставлена советскими войсками в специально созданном «могильнике», поскольку очень сильно фонила от радиации. Однако после начала российской спецоперации она потихоньку изымалась, ремонтировалась и передавалась украинской армии.