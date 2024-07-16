Тестеры в восторге от официального инструмента для моддинга Baldur's Gate 3 В сент...

Тестеры в восторге от официального инструмента для моддинга Baldur's Gate 3В сентябре удостоенная наград Baldur’s Gate 3 получит долгожданный большой патч 7 (видимо, он будет не последним), который представит, например, официальный инструмент для моддинга.
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