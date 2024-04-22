Исследователи выявили связь между загрязнителями воздуха и аллергическими заболеваниями

Исследование, проведенное учеными системы Национального еврейского здравоохранения (National Jewish Health) и опубликованное в журнале Annals of Allergy, Asthma & Immunology, сообщает, что загрязнители воздуха, включая твердые частицы, пыльцу, парниковые газы и другие вредные вещества, могут способствовать развитию и обострению аллергических заболеваний, нарушая кожный барьер.
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