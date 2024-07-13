Гаджимагомедов нокаутировал Чжаосиня и стал чемпионом мира по версии WBA

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов победил досрочно представителя Китая Чжана Чжаосиня , в результате чего стал обладателем чемпионского пояса во втором тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
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