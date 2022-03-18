Где смотреть Гран-при Бахрейна 2022 Формула 1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Формула-1

С 18 по 20 марта в Бахрейне пройдет первый этап 73-го чемпионата мира «Формулы-1». Расписание трансляций Пятница 1-я практика: 15:00 ☀ 2-я практика: 18:00 Суббота 3-я практика: 15:00 ☀ Квалификация: 18:00 Воскресенье Гонка: 18:00 Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2021? Жителям России официальной возможности посмотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире нет.