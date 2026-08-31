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Диас про 0:3 с «Балтикой»: «Родина» не заслуживала такого результата и играла хорошо до 75-й минуты»

Тренер « Родины » Хуан Диас оценил поражение от «Балтики» (0:3) в 6-м туре РПЛ . «Считаю, что мы провели хорошую игру до 75-й минуты.

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