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Возможный исторический саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина: что известно о переговорах

Возможный исторический саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина: что известно о переговорах

В ноябре 2026 года на саммите АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь может состояться трехсторонняя встреча президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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