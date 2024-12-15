Доказали преданность Родине: 10 участников «Времени героев» вошли в состав руководящих органов ЕР (ВИДЕО)

На XXII Съезде «Единая Россия» представила выставку о работе по помощи фронту и обновила состав Генерального и Высшего советов: в него вошли 4 участника президентской программы «Время героев», ещё 6 участников вошли в состав Высшего совета: Герои России: Ю.