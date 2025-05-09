Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём Победы

Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чьё детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области! Примите самые тёплые поздравления с 80-летием Великой Победы!Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чьё детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области! Примите самые тёплые поздравления с 80-летием Великой Победы!В годы Великой Отечественной войны Архангельская область не была ….