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Регион 29

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Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём Победы

Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чьё детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области! Примите самые тёплые поздравления с 80-летием Великой Победы!Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чьё детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области! Примите самые тёплые поздравления с 80-летием Великой Победы!В годы Великой Отечественной войны Архангельская область не была ….

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