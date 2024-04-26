В омском Роспотребнадзоре заявили, что загрязняющих веществ в воздухе над Нефтяниками после вчерашнего мощного пожара не обнаружено.
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В омском Роспотребнадзоре заявили, что загрязняющих веществ в воздухе над Нефтяниками после вчерашнего мощного пожара не обнаружено.