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Военные и школьники почтили память уссурийского офицера, погибшего в Сирии

Военные и школьники почтили память уссурийского офицера, погибшего в Сирии

В Уссурийске на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии почтили память генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии при исполнении воинского долга.

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