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Петербургский дневник

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В Ленобласти повысили надежность электроснабжения жителей 22 населенных пунктов Тосненского района

В Ленобласти повысили надежность электроснабжения жителей 22 населенных пунктов Тосненского района

Энергетики заменили более 830 изоляторов В Ленобласти завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжение 22 населённых пунктов Тосненского района, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по ТЭК.

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