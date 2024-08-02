В Ленобласти повысили надежность электроснабжения жителей 22 населенных пунктов Тосненского района

Энергетики заменили более 830 изоляторов В Ленобласти завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжение 22 населённых пунктов Тосненского района, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по ТЭК.
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